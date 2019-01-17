Молдова занимает 81 место в рейтинге свободы прессы (ФОТО)

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Республика Молдова занимает 81-ю строчку в международном Индексе свободы прессы за 2018 год. Международная неправительственная организация “Репортёры без границ” представила очередной рейтинг свободы прессы в мире.

Всего в рейтинге представлены 180 государств. Ситуация в Республике Молдова была оценена как удовлетворительная. Согласно данным отчёта, в стране есть определённые проблемы, связанные со свободой выражения мнений, что ставит Молдову на один уровень с Польшей, Италией, Грецией, Сербией, Бразилией, Аргентиной и Южной Кореей.

На первых строчках рейтинга расположились Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Германия, Ирландия и Новая Зеландия. Среди стран, где ситуацию со свободой слова можно назвать удовлетворительной, находятся Канада, США, Чили, Австралия, Испания, Португалия, Франция и Румыния. На последних строчках рейтинга расположились Индия, Мексика, Турция, а также Венгрия. Хуже всего со свободой слова обстоят дела в странах арабского мира (за редким исключением), в Китае и Северной Корее, а также на Кубе, пишет deschide.md.