Молдова закупит у Китая 100 тысяч тестов на обнаружение коронавируса (ВИДЕО)

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На этом этапе тест-систем на обнаружение коронавируса в Республике Молдова хватает. Их делают всем гражданам с подозрением на наличие этого заболевания. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил Игорь Додон.

– Мы делаем тесты всем, у кого есть свойственные этому вирусу симптомы. Хочу сказать, что в некоторых странах, где уже тотальная пандемия, тесты делают только тем, у кого тяжелое состояние. Мы же делаем тесты всем, кто обращается с симптомами, а это более 200 человек ежедневно, – сказал он.

Глава государства также рассказал, что на данном этапе тестов хватает, но, чтобы быть готовыми к последующим и иметь запас, Молдова заказала еще 100 тысяч тестов у Китая. Игорь Додон надеется, что они поступят в страну в ближайшее время. Более того, президент выразил готовность руководства страны организовать чартерный рейс для поставки тестов, а также гуманитарной помощи, обещанной Китаем нашей республике.

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