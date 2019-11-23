Молдова заинтересована в увеличении экспорта молдавской продукции на белорусский рынок

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На полях Инвестиционного саммита ЕБРР премьер-министр Ион Кику встретился с премьер-министром Республики Беларусь Сергеем Румасом.

По данным управления правительства по связям с прессой и протоколу, стороны высоко оценили дружественные двусторонние отношения и подтвердили взаимную открытость для максимального использования торгово-экономического потенциала между двумя странами, поскольку в последнее время наблюдается снижение экспорта молдавской продукции на белорусский рынок. В предыдущем году объем экспорта составил более 87 млн долларов, а в общей сложности объем торговли превысил 215 млн долларов, передаёт moldpres.md.

Кроме того, премьер-министры обсудили перспективы сотрудничества в ряде проектов национального значения, таких как: инициатива по строительству дорог в Республике Молдова белорусскими компаниями, ускорение либерализации транспорта в двустороннем режиме, а также заключение долгосрочных контрактов на реализацию молдавской сельскохозяйственной продукции на белорусском рынке.

В то же время премьер-министр Ион Кику пригласил своего белорусского коллегу Сергея Румаса совершить визит в нашу страну в ближайшее время.