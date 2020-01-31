Молдова заинтересована в поставке в Беларусь своей агропромышленной продукции

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Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику провел в городе Алма-Ата (Казахстан) встречу с премьер-министром Республики Беларусь Сергеем Румасом. В ходе дискуссии премьер-министры обсудили вопросы, касающиеся повестки дня двустороннего социально-экономического сотрудничества, и рассмотрели перспективы развития отношений между государствами.

– Я рад этой встрече. Хорошо, что Молдова участвует в заседании Евразийского экономического союза. Есть много неосвоенных возможностей. Мы знаем, что вы будете инвестировать в инфраструктуру, и предложу нашему предприятию “Белавтодор” принять участие в тендерах в Молдове, – заявил премьер Беларуси в начале заседания.

В свою очередь, премьер-министр Ион Кику также отметил важность встречи с премьером Беларуси, передаёт moldpres.md.

– Наши дискуссии активизируют экономическое сотрудничество. Мы знаем качество белорусских дорог и будем рады, чтобы белорусское предприятие применило свой опыт в Республике Молдова, – сказал Кику.

Главы исполнительных форумов обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе закупку автобусов и троллейбусов, использование инструментов финансирования экспорта, предоставляемых правительством Беларуси, а также продвижение экспорта в Беларусь молдавской продукции: вина и посадочного материала.

Премьер-министр РМ проинформировал своего коллегу о возможностях, предоставляемых свободными экономическими зонами Молдовы, и пригласил крупных белорусских промышленников инвестировать в СЭЗ и таким образом получить возможность доступа к рынку ЕС.

Официальные лица договорились о проведении заседания межправительственной комиссии, на платформе которой будут аккумулироваться идеи и планироваться их внедрение. В контексте подачи Республикой Молдова заявления о членстве в Евразийском банке развития Ион Кику попросил белорусского коллегу поддержать этот запрос.

Говоря об объеме двусторонней торговли за первые 11 месяцев 2019 года, достигшем 195 миллионов долларов, премьер-министр Ион Кику проинформировал белорусского коллегу о приоритетах правительства на 2020 год и Плане действий на 2020-2023 гг.

– Мы полны решимости вкладывать значительные средства в развитие инфраструктуры на национальном уровне для модернизации экономики. В 2020 году мы будем интенсивно ремонтировать дороги, строить водопроводные и канализационные сети. Этот шаг абсолютно необходим для привлечения инвестиций в индустриализацию страны и повышения уровня жизни на всей территории Молдовы. Мы заинтересованы в поставке в Беларусь нашей агропромышленной продукции, высокое качество которой хорошо известно, – сказал Ион Кику.