Молдова вступает в новый год без обещанных монет номиналом 1 и 2 лея

Монеты достоинством 1 и 2 лея так и не были введены в обращение, хотя ранее сообщалось, что это произойдет примерно в конце 2017 года.

Согласно ответу Национального банка Молдовы для агентства IPN, информация о монетах достоинством 1 и 2 лея является конфиденциальной до момента опубликования в Официальном мониторе решения по вводу их в обращение. В последнем номере журнала Официальный монитор от 29 декабря соответствующее решение опубликовано не было.

О намерении ввести в обращение новые монеты номиналом в 2 лея и замены купюр номиналом в 1 лей на монету того же достоинства, НБМ объявил в начале июня. С июня по август банк организовал открытый конкурс на разработку концепции дизайна новых монет. Центральный банк объявил, что выбрал несколько концепций, а окончательный дизайн будет выполнен специалистами монетного двора, который выиграл тендер, организованный НБМ. Подробности не были обнародованы, пишет источник.