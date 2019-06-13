«Молдова вступает в новую эру!»: Заявление президента

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Меньшинство не должно управлять большинством! В этом уверен президент Игорь Додон. Глава государства отметил, что внутри нашей страны и за ее пределами демонстрируется поддержка нового легитимного парламента и правительства, которые представляют интересы подавляющего большинства наших сограждан.

Интернет-сообщество нашей страны почти единогласно выступает в поддержку правительства Майи Санду. Знаю, что 80% государственных служащих тоже выступают на стороне новой власти, но их руководители боятся репрессий со стороны старой власти, у которой уже нет никаких шансов удержаться. Демократическая партия и ее представители более не вправе называть себя властью. Трехлетнее разрушительное управление нашей страной демократами подошло к концу! Республика Молдова больше не будет такой, какой она была до 8 июня 2019 года, – отметил он.

Глава государства уверен: наше население не позволит ДПМ и далее править страной. Более того, это понимают даже демократы, за исключением, наверное, руководства партии, который почему-то продолжает питать иллюзии, считает Додон.

Новую легитимную власть поддерживают наши ключевые внешние партнеры: Россия, Канада, страны Европы, Европейская комиссия, Совет Европы и другие. В таких условиях единственным правильным решением будет мирная передача власти новому легитимному парламенту и правительству. В связи с этим обращаюсь ко всем государственным служащим, сотрудникам силовых ведомств, военнослужащим: вы можете стать основным элементом, который запустит процесс мирной передачи власти, вы можете уберечь страну от дестабилизации! Принимайте решения в каждом министерстве, ведомстве, агентстве о признании нового правительства и публично заявите об этом. Даю гарантии, что никто не накажет вас за это! – призвал глава государства.

Кроме того, он обратился к руководителям государственных учреждений, министерств и ведомств, к прокурорам и судьям, включая Конституционный суд, отметив, что многих из них знает лично и уверен, что среди них есть достойные и честные люди. «Лучше уйдите в отставку, не надо быть соучастниками узурпаторов!», – отметил Игорь Додон.

Молдова вступает в новую эру! У Молдовы есть будущее! – подытожил он.