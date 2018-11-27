Молдова вошла в топ-5 стран, где россияне планируют встретить Новый год

Такие данные приводят специалисты единого российского сервиса для путешествий по всему миру Туту.ру.

Как отмечает источник, пятерка самых популярных стран для встречи Нового года (по раннему бронированию) среди россиян выглядит следующим образом: Узбекистан, Армения, Чехия, Молдова и Германия. Примечательно, что в прошлом году наша республика занимала в данном списке 1 место. За ней тогда следовали Грузия, Германия, Чехия и Испания.

В то же время свою очередь в десятку самых популярных стран, где любители туров проведут эти новогодние праздники, по данным Туту.ру, вошли: Россия, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Кипр, Доминикана, Индия, Чехия, Испания и Турция. В то же время самыми популярными российскими городами для встречи Нового года (с вылетом из Москвы) стали: Сочи, Симферополь, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск.