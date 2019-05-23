Молдова вошла в топ-10 стран с самыми дешёвыми отелями

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал стоимость проживания в отелях Европы. Выяснилось, что дешевле всего провести ночь на Балканах, а на отдых в Монако или в странах Северной Европы придётся потратить круглую сумму. В топ-10 стран с самыми дешёвыми отелями вошла и Молдова.

Эксперты посчитали средний тариф за сутки в четырехзвездочных отелях, учитывая не только объекты столицы или популярных городов, но и всех локаций, где доступно размещение в гостиницах такой категории. Из рейтинга исключены страны, в которых менее 10 четырехзвездочных отелей, передаёт tourdom.ru.

Первые три места занимают страны Балканского полуострова, которые долго оставались за рамками географии наших путешественников. Средняя стоимость проживания в отелях Северной Македонии, лидера рейтинга, составляет 1 950 рублей (около 540 леев) за ночь. Второе место занимает Албания – 2 030 рублей (560 леев). На третьем месте – Босния и Герцеговина.

Кроме того, в топ-10 стран с недорогим проживанием вошли Молдова, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария и даже Великобритания – последняя благодаря тому, что в стране множество небольших городов и деревень с недорогими четырехзвездочными отелями. В десятке также оказалась Мальта.

В топе стран с самыми дорогими отелями 4*, согласно результатам исследования сервиса, помимо Монако оказались Исландия, Лихтенштейн, Дания, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Ирландия и Греция. Наблюдатели соглашаются: отдых в Монако никогда не считался бюджетным – за ночь в четырехзвездочном отеле придётся заплатить в среднем 23 тысячи рублей (6 400 леев), а билет до Монте-Карло и вовсе обойдётся минимум в 50 тысяч (14 000 леев).