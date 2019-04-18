Молдова вошла в топ-10 стран для “бюджетного и чарующего” отпуска

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Портал AdMe.ru изучил экспертный перечень ресурса Skyscanner, который подсчитал все расходы на путешествия в разные страны, и составил свой список из 10 мест, где стоит побывать в 2019 году любознательному, но бережливому туристу.

На втором месте в топе-10 оказалась Молдова, уступив первое место Белоруссии. По мнению портала AdMe.ru, в Молдове можно провести один из приятнейших и бюджетных отпусков. Виза для россиян в нашу страну не требуется, а бюджет поездки на двоих за 2 недели составит всего 1 440 долларов.

– Здесь никто не торопит время, уважительно относятся к природе и умеют по-настоящему веселиться. Средневековые крепости, бескрайние поля подсолнухов, скальные монастыри и вкусное вино — вот рецепт незабываемых впечатлений от отдыха, – считают авторы исследования.

Путешественникам, которые решат посетить Молдову, советуют “затеряться в винном лабиринте в городе Криково и подняться на стены средневековой Сорокской крепости”. Рекомендуется также устроить фотосессию в винодельческом замке Мими, найти следы Мюнхгаузена в Бендерской крепости и порадовать глаз и душу в Благовещенском скальном монастыре.

В топ также вошли Армения (3 место), Грузия (4 место), Индия (5), Венгрия (6), Словакия (7), Албания (8), Непал (9) и Сербия (10).