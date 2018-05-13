Молдова вошла в топ-10 «Евровидения-2018»

Молдова вошла в топ-10 «Евровидения-2018»

Представители нашей страны успешно выступили на ежегодном песенном конкурсе, завоевав симпатии жителей многих стран Европы. 

Наивысшее количество – 12 баллов – нашей стране поставили жюри единственной страны – России. По 10 баллов Молдова получила от судей Кипра, Армении, Греции. По 8 баллов – от Хорватии, Черногории. По 7 баллов – от Азербайджана, Сан-Марино, Румынии. 6 баллов – от Словении. 5 баллов – от Сербии. По 2 балла – от Албании, Австралии. Остальные страны, в том числе, Украина и Беларусь, не поставили нашей стране ни одного балла. 

По итогам голосования жюри Молдова расположилась на 10 месте с 94 баллами. По итогам зрительского голосования наша страна получила ещё 115 баллов и сохранила 10 строчку. 

Первое место на конкурсе заняла представительница Израиля. На втором расположился Кипр. 

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