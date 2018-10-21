Молдова вошла в категорию стран с низким уровнем рождаемости

Республика Молдова входит в категорию стран с низким уровнем рождаемости, где в среднем в семьях менее двух детей, то есть ниже требуемого уровня замены поколений. Такие данные отмечены во всемирном докладе «Состояние мирового народонаселения 2018».

Это социологическое исследование, которое рассматривает тенденции рождаемости в мире и факторы, влияющие на решение людей иметь одного или двух детей, было представлено в Кишинёве, пишет moldpress.md. Генеральный госсекретарь минздрава Борис Гылка отметил в начале доклада, что в настоящее время в Молдове происходят демографические изменения с низкой степенью рождаемости, смертностью в трудоспособном возрасте, старением населения и миграционным потоком, в частности лиц репродуктивного возраста.

-Данный отчет поможет нам реализовать политики, которые помогут улучшить демографическую ситуацию в нашей стране. При поддержке наших партнеров по развитию мы будем прилагать усилия по обеспечению населения медицинскими услугами, образованием и рабочими местами в течение всей жизни, – отметил Гылка.

По его словам, кишиневские власти в последние годы переняли ряд международных рекомендаций и включили их в национальную политику. Таким образом, Молдова одна из первых стран региона, приняла Национальную программу по репродуктивным правам и здравоохранению, которая обеспечивает права женщин и мужчин, особенно наиболее уязвимых, на современные средства контрацепции. В Национальную политику были включены и новые положения, предоставляющие папам право на отпуск по отцовству, что дает ему возможность более активно участвовать в жизни детей.

Статистические данные показывают, что в 2017 году в Молдове родилось более 30 тысяч детей, что на 4000 меньше, чем в предыдущем году.