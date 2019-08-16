Молдова вошла в двадцатку мировых производителей благодаря рекордному урожаю винограда

Молдова вошла в двадцатку мировых производителей благодаря рекордному урожаю винограда

Рекордный урожай винограда, зарегистрированный в Молдове в 2018-2019 винодельческом году, способствовал тому, что наша страна вошла в двадцатку мировых производителей. Об этом говорится в отчёте, представленном на съезде Международной организации винограда и вина (OIV).

Согласно документу, Молдова занимает 19-е место в мире с объёмом 1,9 млн гектолитров вина и 13-е место по площади виноградников (147 тыс. га). Потребление вина на душу населения оценивается в 18 литров на человека, что ставит нашу страну на 17-е место в мире, пишет moldpres.md.

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