Молдова вошла в десятку лучших винных и гастрономических направлений мира

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Республика Молдова была включена в десятку лучших направлений для винного и гастрономического туризма в 2020 году. По данным авторов рейтинга, наша страна привлекает туристов красотой природы, традиционными блюдами и невероятным вином, а также гостеприимством.

– Эта небольшая, но прекрасно сформированная нация, живущая на территории, расположенной между Румынией и Украиной, привлекает внимание туристов своими пейзажами, великолепной архитектурой, историей и сельским очарованием. Молдова является страной с одной из старейших и увлекательных культур виноделия в Европе. Здесь вы найдёте самый большой подземный винный погреб в мире и более 150 производителей вина. Нетронутая природная красота Молдовы, невероятная местная еда и вино, а также уникальное гостеприимство заставят любого посетителя почувствовать себя членом этой семьи. Не зря фраза «Будь нашим гостем» стал туристическим лозунгом страны, – отмечает Winerist.com.

В десятку лучших винных и гастрономических направлений мира также вошли Англия, Санта-Барбара, Франчакорта из Италии, Долина Ярра из Австралии, Сицилия, Алентежу, а также Швейцария, передаёт tv8.md.