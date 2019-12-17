Молдова внедряет европейские стандарты в сфере авиации

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Правительство одобрило сегодня ряд нормативных актов в сфере гражданской авиации, призванных привести национальное законодательство в соответствие с Соглашением о совместном воздушном пространстве между Республикой Молдова и государствами-членами ЕС.

Документ, разработанный Министерством экономики и инфраструктуры в сотрудничестве с Органом гражданской авиации, полностью соответствует положениям регламента Европейской комиссии, пишет moldpres.md. Он устанавливает технические требования и процедуры, направленные на выполнение требований воздушной навигации, прописанных в Авиационном кодексе Республики Молдова. Они определяют условия выдачи, сохранения, изменения, приостановления или отзыва соответствующих сертификатов.

Авторы проекта обращают внимание на то, что предприятия и лица, призванные обеспечивать безопасность полётов, должны соответствовать определённым техническим требованиям. Проект также создаёт соответствующие условия для поддержания высокого уровня безопасности полётов.