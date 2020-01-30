Молдова внедряет европейские стандарты в авиационной сфере

Молдова внедряет европейские стандарты в авиационной сфере

Документ, разработанный Министерством экономики и инфраструктуры в сотрудничестве с Органом гражданской авиации, полностью соответствует положениям регламента Европейской комиссии.

Он устанавливает технические требования и административные процедуры, направленные на поддержание воздушной навигации и её соответствия требованиям, установленным в Авиационном кодексе Республики Молдова. Эти требования и процедуры, пишет moldpres.md, определяют условия выдачи, сохранения, изменения, приостановления или отзыва соответствующих сертификатов.

Постановление правительства об утверждении Положения о поддержании лётной годности воздушных судов и авиационных изделий, частей и устройств и авторизации предприятий и персонала с полномочиями в данной сфере будет опубликовано в “Мonitorul оficial”.

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