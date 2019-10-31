Молдова – в топе стран с самым высоким потреблением алкоголя

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Молдова входит в топ стран с самым высоким уровнем употребления алкоголя на душу населения. Согласно данным Глобального отчёта о потреблении алкоголя, в 2016 году в нашей стране было зарегистрировано ежегодное употребление 15,2 л чистого алкоголя на одного жителя в возрасте старше 15 лет.

Многочисленные исследования показывают, что в Республике Молдова около 19% лиц в возрасте от 16 до 65 лет из-за чрезмерной дозы употребляемого алкоголя не смогли вспомнить на следующий день, что произошло накануне. При этом 80% населения считает, что злоупотребление алкоголем вызывает серьёзные заболевания, пишет publika.md.

32% потребителей не беспокоятся о том, что алкоголь ухудшит их состояние здоровья, а 81% не намерены сокращать потребление алкоголя, говорится также в исследовании.