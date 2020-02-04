Молдова в ожидании снежного “апокалипсиса”: ГИЧС обнародовал список рекомендаций

0

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) напоминает, что по данным Государственной гидрометеорологической службы (ГГС), в период с 5 по 6 февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия.

ГГС предупредила, что на территории страны выпадут осадки в виде дождя, которые перейдут в сильный снегопад (7-17 л/м2), местами очень сильный (20-25 л/м2). Возможны отложения снега на проводах и ветвях деревьев. Ожидается усиление ветра порывами до 18-23 м/с, местами до 25 м/с. Во многих районах ожидаются метели, на дорогах снежные заносы, гололедица. Среднесуточная температура понизится на 5-7°С.

В связи с этим ГИЧС призывает представителей местных органов власти следить за состоянием участков национальных дорог, подконтрольным им. Граждан призывают принять во внимание ожидаемые погодные условия и рекомендации властей. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок, если в этом нет срочной необходимости. Тем, кому все же придётся выехать на трассу, советуют запастись едой, тёплыми напитками и одеждой. Телефон при этом должен быть заряжен, чтобы в случае необходимости можно было вызвать подмогу. Кроме этого, водителей, особенно школьных автобусов, призывают оснастить автомобили в соответствии с зимним периодом. В багажнике каждой машины должна быть лопата, песок и цепи.

Особое внимание нужно уделить беременным женщинам и людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями. При необходимости рекомендуется доставлять их в медучреждения заранее, чтобы избежать возникновения чрезвычайных ситуаций. Спасатели также напоминают гражданам страны о необходимости соблюдать противопожарную безопасность и безопасность на льду. Жителям Молдовы советуют правильно эксплуатировать обогревательные приборы и печи, а также не выходить на лёд, если его толщина не превышает 8-10 см.

Сотрудники ГИЧС будут следить за ситуацией в стране и приходить на помощь, когда это будет необходимо гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. В экстренных ситуациях жителям страны необходимо звонить в Службу 112.