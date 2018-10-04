Молдова уже оценила. Южноуральская техника выходит на новый рынок

Тракторы из Еманжелинска востребованы в Гагаузии

Мини—тракторы, которые производят в Челябинской области, приступили к завоеванию очередного рынка. На форуме в Молдове представители южноуральского завода подписали важный контракт.

Речь идёт об ООО «Трактор», что находится в городе Еманжелинск – предприятие откроет в Гагаузии (это один из регионов Молдовы) производственный цех и сервисный центр. Здесь будут выпускать и обслуживать мини-трактора марки «Уралец» и навесное оборудование к ним. На Молодо-российском экономическом форуме представители завода подписали меморандум с ИП «Гагауз Екатерина».

Продано уже 22 тысячи машин

Южноуральский завод выпускает мини-трактора не только для сельского хозяйства, огородничества, но и для ЖКХ – небольшие машины незаменимы на сравнительно небольших участках земли, на узких улицах или компактных площадях. В России предприятии уже продало более 22 тысяч единиц своей техники, присутствует в Казахстане, Киргизии, Армении, Литве, а теперь выходит на новые рынки.

«Уверен, что наша продукция окажется востребованной, – говорит директор по экспорту ООО «Трактор» Леонид Гелади. – Так в Молдове продают мини-трактора, но мощностью лишь в 16-18 и 35-40 лошадиные силы, тогда как мы предлагаем технику мощностью в 24 лошадиные силы. Так что, как видите, мы занимаем совсем другую нишу. На конкурентоспособности южноуральских мини-тракторов скажется и наличие сервисного центра, который мы будем всячески развивать».

Молдову предприятие заинтересовало далеко не случайно – здесь развито сельское хозяйство, и довольно много небольших земельных наделов, где крупную технику применять невозможно, да и она будет не по карману владельцам и арендаторам участков. Что касается навесного оборудования, то южноуральцам есть что предложить молдавским аграриям – например, косилку молотковую, которую можно применять даже для скашивания газонов.

На очереди Турция

«Большой потенциал у нашей техники и для применения в сфере ЖКХ, – убеждён Леонид Гелади. – Мини-трактора работают на дизельном топливе, позволяют проводить работы по благоустройству территорий на таких площадей, где прежде обходились лишь ручным трудом».

Отметим, что мини-трактора можно оснастить щётками, баком для полива, а зимой – передней или задней грейдерной лопатами. Есть среди модификаций и мини-трактор-экскаватор.

Предполагается, что в Молдове завод будет продавать не менее 100 машин в год – спрос есть и, возможно, будет расти.

Для предприятия Молдова – это не только новый рынок, но и возможность начать поставки в другие страны. Например, заинтересованность уже проявила Турция.

Михаил ИЛЬИН