Молдова становится всё более привлекательной для иностранцев (ВИДЕО)

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В прошлом году более 4 000 граждан других стран захотели получить вид на жительство в нашей республике, что на 13% больше по сравнению с 2017 годом. Такие данные представило Бюро по миграции и беженцам.

Кроме этого, иностранные граждане переезжают в Молдову на работу, учёбу, для того, чтобы открыть свой бизнес или воссоединиться с семьями. Так, в 2018 году свыше 21 000 иностранных граждан пожелали оформить документы, чтобы иметь возможность остаться в Молдове. 30% из них – граждане Турции, 23% – Румынии, 12 – Украины, 7,5 – Азербайджана.

– Основные причины, которыми руководствовались иностранцы при выборе нашей страны, – благоприятные климатические условия, натуральная еда и, конечно же, красивые женщины, – рассказала главный специалист Бюро по миграции и беженцам Анна Гервас.

Кроме этого, согласно полученным данным, увеличилось и число иностранных инвесторов, которые предпочитают вкладывать деньги в развитие предпринимательской деятельности в Республике Молдова, передаёт canal2.md.