Молдова станет инвестиционным направлением для голландских бизнесменов

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Премьер-министр Ион Кику встретился сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в Республике Молдова с резиденцией в Бухаресте Рулофом ван Эйсом. Глава исполнительной власти рассказал послу о действиях, предпринятых в первые 100 дней мандата.

– Исполняется 100 дней с момента вступления правительства в полномочия. Мы технократическое правительство. Мы инициировали много изменений, которые включили в План действий правительства на 2020-2023 гг. Мы завершили бюджетный год в очень хороших экономических условиях. В числе наших приоритетов – реформа юстиции, инвестиции в дорожную и энергетическую инфраструктуру и привлечение иностранных инвесторов, – сказал он.

Глава кабмина выразил желание сделать Молдову известным для голландских бизнесменов инвестиционным направлением, передаёт moldpres.md.

Рулоф ван Эйс положительно оценил двусторонние отношения и высказался за активизацию торговли между Республикой Молдова и Королевством Нидерландов в ряде экономических областей, особо отметив агропромышленный сектор.