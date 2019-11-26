Молдова создаст дружественную инвесторам среду

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В ходе встречи премьер-министра Иона Кику с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Республике Молдова Халилом Гюролом Сёкменсюером обсуждались вопросы, касающиеся социальных, экономических и культурных отношений между Республикой Молдова и Турцией.

Во время дискуссии посол Турции в Молдове отметил намерение турецких бизнесменов инвестировать на территории Республики Молдова. В то же время он выразил обеспокоенность в связи с некоторыми случаями, когда турецкие инвесторы столкнулись с проблемами юридического характера.

В свою очередь, премьер-министр Ион Кику сообщил турецкому послу о своем намерении создать дружественную инвесторам среду.

– Мы решительно настроены создать в Молдове привлекательную для инвесторов атмосферу, характеризующуюся безопасностью и предсказуемостью. Уверен, что все проекты, начатые турецкими компаниями в Молдове, будут успешно завершены, – сказал Кику, цитируемый moldpres.md.

В завершение дискуссии премьер он поблагодарил турецкого дипломата за поддержку, оказываемую нашей стране турецким государством, в том числе за открытие в ближайшее время генерального консульства Турции в Комрате.