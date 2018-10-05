Молдова скоро откажется от бумажных купюр в пользу полимерных

Наряду с выпущенными в этом году монетами Национальный банк Молдовы планирует полностью обновить банкноты и выпустить в обращение полимерные купюры.

Замена бумажных купюр является частью программы, направленной на снижение стоимости производства банкнот, пишет diez.md.

– Леи изнашиваются в течение 1,2 года. Каждые 7 месяцев мы вынуждены менять половину из имеющихся банкнот. Монеты более устойчивы, они позволяют нам экономить около 300 млн леев. В этом году мы сделаем ещё один шаг для производства полимерных банкнот, – сообщил президент НБМ Сергей Чокля.

По его словам, в ближайшее время НБМ объявят тендер, на котором и будет определен производитель обновленных денежных знаков. Полимерные купюры, так же, как и недавно выпущенные монеты номиналом 1,2,5 и 10 леев, позволят сэкономить на их изготовлении за счёт их устойчивости и прочности.

Напомним, что сегодня в наличном обращении в стране находится 9 разновидностей банкнот, номиналом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 леев. Купюры самых мелких номиналов – 1, 2, 5 и 10 леев в Молдове уже постепенно заменяют на монеты.