Молдова скорбит с Россией: сотни граждан принесли цветы к посольству РФ в Кишиневе (ФОТО)

Весь день 18 октября жители Кишинёва несли цветы и свечи к зданию Посольства России в Молдове в память о погибших в результате чудовищной трагедии в политехническом институте в Керчи.

Вечером у посольства собрались десятки молодых людей из числа активистов молодежного крыла Партии социалистов Республики Молдова “Молодая гвардия”. Перед собравшимися выступил Посол Российской Федерации Олег Васнецов, поблагодаривший пришедших за то, что они разделяют с Россией боль и скорбь.

В свою очередь ребята рассказали, что с большим сожалением услышали новости из Крыма и не смогли остаться равнодушными к гибели 20 человек, большинство из которых – такие же студенты, как и они. Молодые люди возложили цветы и зажгли свечи у стены посольства, выложив их них слово “Керчь”. Они понадеялись, что смогут быть с русским народом не только в горе, но и в радости. Посольство Российской Федерации в Республике Молдова благодарит дружественный народ Молдовы за неравнодушие, солидарность и искреннее сочувствие.





