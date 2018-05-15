Молдова проиграла еще одно дело в ЕСПЧ и заплатит истцу 7.500 евро

Наша страна была признана виновной в том, что не наказала агрессора, атаковавшего истца, в результате чего последний лишился ноги.

Так, 29 июля 2009 года истец праздновал свой день рождения с группой друзей возле озера, где на него напал человек с охотничьим ружьем, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он был взбешен тем, что истец и его друзья обидели его дядю, пишет bizlaw.md.

Агрессор ударил одного из друзей именинника дулом ружья и сделал четыре выстрела в припаркованные поблизости автомобили. Истец пытался ему помешать, но получил пулю в правую ногу. Заявитель повторно попытался разоружить агрессора, но получил еще две пули. Истец получил серьезные травмы, которые привели к ампутации ноги выше колена.

31 июля 2009 года было возбуждено уголовное преследование агрессора. Его обвинили в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, что стало причиной значительного вреда здоровью. Было заслушано 24 свидетеля, и 12 сентября 2009 года большая часть следственных действий была завершена. Человек был признан подозреваемым, а 29 декабря 2009 года ему было предъявлено обвинение. В начале 2010 года он был заслушан уже в статусе обвиняемого. Он признал свою вину, но отказался делать какие-либо заявления. 23 февраля 2010 года уголовное дело было передано на экспертизу.

В конце 2010 года дело было направлено в прокуратуру Новых Анен для передачи в суд. Однако спустя несколько дней прокуратура приняла решение прекратить уголовное преследование на основании того, что статус подозреваемого длился дольше положенного законом: более 4 месяцев вместо трех. Впоследствии, после ряда протестных процедур, в феврале 2011 года уголовное преследование было полностью прекращено.

ЕСПЧ установил нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах человека. В иске заявитель потребовал выплаты 44 000 евро материального ущерба и 500 000 евро – морального, а также 360 евро расходов. Инстанция присудила истцу 7 500 евро в качестве компенсации морального вреда.