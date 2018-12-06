Молдова приняла участие в Рождественской благотворительной ярмарке в Беларуси (ФОТО)

Молдова приняла участие в Рождественской благотворительной ярмарке в Беларуси (ФОТО)

Манящий аромат национальных блюд, дополненный молдавскими винами, а также выставкой картин и изделий ручной работы, стали привлекательным уголком на стенде Посольства Республики Молдова в Республике Беларусь.

Молдова приняла участие в Рождественской благотворительной ярмарке, организованной 2 декабря в Беларуси. Организатором мероприятия выступил Международный клуб женщин в Минске при поддержке дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Беларусь.

– Праздничная атмосфера, много улыбок и добрая воля были предложены в подарок посетителям Рождественской благотворительной ярмарки, организованной в Минске, – сообщило Посольство Республики Молдова в Республике Беларусь. 

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