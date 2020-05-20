Молдова получит от Японии препарат для лечения COVID-19

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Республика Молдова получит от правительства Японии лекарство для лечения пациентов, инфицированных COVID-19.

Парламентская Комиссия по внешней политике и европейской интеграции сегодня одобрила заключение о начале переговоров между Правительством Республики Молдова и Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) о поставке препарата “Avigan” в виде экстренной помощи для борьбы с инфекцией COVID-19, предоставленной правительством Японии. В соответствии с соглашением, Республика Молдова получит партию из 12 200 таблеток.

– В настоящем соглашении подтверждается воля государств продолжать вносить вклад в борьбу с распространением коронавируса SARS-CoV-2 и пандемией инфекции COVID-19 во всем мире, а также оказывать помощь Республике Молдова в ее усилиях по повышению защиты медицинского персонала в деятельности по оказанию медицинских услуг, необходимых для лечения и борьбы с COVID-19, – говорится в информационной записке к документу.

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