Молдова получит газ по трансбалканскому коридору в случае отсутствия транзита через Украину

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Молдова будет снабжаться природным газом в реверсном потоке по трансбалканскому коридору в случае, если Россия и Украина не достигнут соглашения по транзиту российского газа. Об этом заявил глава Управления поставок газа Валентин Тону, передаёт moldpres.md.

Тону уточнил, что в соответствии с дополнением о продлении срока действия контракта с российским концерном “Газпром” на поставку газа в Республику Молдова на 2020-2022 гг., 16-20 декабря будут законтрактованы располагаемые мощности по транспортировке газа из Болгарии и Румынии. Также отмечалось, что партнёры “Молдовагаз”, “Молдаватрансгаз” и оператор газотранспортной системы Украины обсудили вопросы работы пунктов общего взаимоподключения и обеспечения транспортировки газа в регионе после 2020 года. Было принято решение подписать единое соглашение о взаимоподключении с украинским партнёром для всех общих пограничных пунктов, таких как Алексеевка, Ананьев, Гребеники, Лиманское и Каушаны.

Также будет заключён Договор на оказание услуг по транспортировке природного газа на территории Украины и Договор на оказание услуг по транспортировке природного газа на территории Республики Молдова. Все эти документы должны быть согласованы до 12 декабря 2019 года.

“Молдаватрансгаз” должен завершить необходимые ремонтные работы до 15 декабря 2019 года, пишет источник. Речь идёт об альтернативе закупки природного газа на границе с Румынией (Искача) и Украиной (Орловка) для реверса по магистральным сетям трансбалканского коридора.