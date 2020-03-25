Молдова получила партию помощи из Китая. В нее вошли 1500 тестов для выявления коронавируса (ФОТО, ВИДЕО)

Молдова получила партию помощи из Китая. В нее вошли 1500 тестов для выявления коронавируса (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Кишинев прибыла партия гуманитарной помощи, приобретенной Посольством Китайской Народной Республики в Республике Молдова. 1500 тестов для диагностирования коронавируса были переданы Национальному агентству по здравоохранению. 

Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон.

– Выражаю благодарность нашим китайским партнерам за руку помощи, протянутую нам в минуту острой необходимости Напомню, что в ближайшее время Республика Молдова получит еще одну партию помощи от Китайской Народной Республики: около трех тонн медикаментов, медицинских материалов и оборудования – всё это нужно для поддержки усилий властей страны по борьбе с пандемией COVID-19, – отметил он. 

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