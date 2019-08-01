Молдова подпишет с Беларусью договор о применении Соглашения о соцобеспечении

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Правительство приняло постановление о подписании административного договора о применении Соглашения между Республикой Молдова и Беларусью о социальном обеспечении. Договор является вспомогательным инструментом, обеспечивающим реализацию соглашения.

Соответствующий документ определяет компетентные учреждения сторон и порядок их сотрудничества, право на получение пособий, а также обмен статистическими данными, информацией и бланками. Договор будет применяться с даты вступления в силу Соглашения и будет иметь тот же срок действия, сообщает moldpres.md.

Положения договора создают благоприятные условия для возвращения мигрантов из Республики Молдова домой. По достижении пенсионного возраста эти граждане на территории Молдовы смогут воспользоваться правами социального обеспечения за период работы в Беларуси, пишет источник.

Напомним, что власти Молдовы также намереваются подписать соглашение о социальных гарантиях для наших граждан с Российской Федерацией. По заявлению президента, подобное соглашение может состояться в сентябре.