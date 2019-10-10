Молдова поднялась на две позиции в рейтинге самых конкурентоспособных стран

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Наша республика поднялась на 2 позиции в глобальном рейтинге конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index), который ежегодно составляет Всемирный экономический форум. Молдова занимает 86-е место в списке, насчитывающем 141 страну мира.

Как пишет moldpres.md, Молдова улучшила свое положение, набрав 56,7 балла по сравнению с 55,5 в прошлом году. Молдавская экономика находится сразу после Аргентины, Шри-Ланки и Украины и обгоняет Тунис, Ливан и Алжир.

По данным исследования, нашу республику опередили Украина и Румыния, которые заняли 85 и 51 места соответственно. Выше Молдовы также находятся такие страны СНГ, как Россия (43), Казахстан (55), Азербайджан (58), Армения (69), Грузия (74).

Оценка при составлении рейтинга проводилась по 12 критериям. В Молдове отмечены лучшие результаты в том, что касается технологической подготовки, меритократии и стимулирования, эффективности товарного рынка, человеческого капитала, образования и инфраструктуры.