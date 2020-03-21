Молдова перейдёт на летнее время в следующее воскресенье

Молдова перейдёт на летнее время в следующее воскресенье

Молдова перейдет на летнее время в ночь на воскресенье – с 28 на 29 марта. Гражданам напоминают не забыть перевести стрелки часов на час вперёд.

Переход на летнее время осуществляется в соответствии с предложением Европейской экономической комиссии ООН и одновременно с государствами-членами Европейского союза. Цель перехода с одного времени на другое – максимальное использование солнечного света в период с апреля по октябрь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md