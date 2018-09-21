Молдова – открытая миру: Участникам Молдо-Российского экономического форума показали видеопрезентацию нашей страны

Молдова – открытая миру: Участникам Молдо-Российского экономического форума показали видеопрезентацию нашей страны

Прекрасный ролик о Молдове открыл пленарное заседание форума. 

Посмотреть его можно ниже:

 

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