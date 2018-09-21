Молдова – открытая миру: Участникам Молдо-Российского экономического форума показали видеопрезентацию нашей страны

Молдова – открытая миру: Участникам Молдо-Российского экономического форума показали видеопрезентацию нашей страныПрекрасный ролик о Молдове открыл пленарное заседание форума. Посмотреть его можно ниже: Facebook Комментарии FacebookTwitterVk.comOdnoklassnikiLIVE! Пленарное заседание Молдо-российского экономического форума (ВИДЕО)Додон договорился о проведении в Кишиневе молдо-российского экономического форумаМолдо-российский экономический форум пройдет на этой неделе в Кишиневе: что предусматривает программа мероприятияНевиданный интерес: залы Молдо-российского экономического форума переполнены участниками (ФОТО)