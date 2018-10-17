Молдова откроет 4 новых посольства за границей

Молдова откроет 4 новых посольства за границей

Республика Молдова откроет новые посольства в Индии, Ирландии, Аргентине и Республике Гана. 

Соответствующее решение сегодня приняло правительство, утвердив проекты о создании новых дипломатических миссий нашей страны за рубежом. Предполагается, что посольство Молдовы в Индии откроется в Нью-Дели, в Гане – в Аккре, в Аргентине – в Буэнос-Айресе и в Ирландии – в Дублине.

Стоит отметить, что в настоящее время у Республики Молдова есть 42 дипломатические миссии за рубежом.

 

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