Молдова откроет 4 новых посольства за границей

Республика Молдова откроет новые посольства в Индии, Ирландии, Аргентине и Республике Гана.

Соответствующее решение сегодня приняло правительство, утвердив проекты о создании новых дипломатических миссий нашей страны за рубежом. Предполагается, что посольство Молдовы в Индии откроется в Нью-Дели, в Гане – в Аккре, в Аргентине – в Буэнос-Айресе и в Ирландии – в Дублине.

Стоит отметить, что в настоящее время у Республики Молдова есть 42 дипломатические миссии за рубежом.