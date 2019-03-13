Молдова отказывается от полётов на Boeing 737-8 и 737-9

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В Молдове запретили полёты на самолётах Boeing 737 Max 8 и 737 Max 9. Лайнеры этих моделей не смогут использоваться как местными операторами, так и компаниями, осуществляющими транзит через воздушное пространство нашей страны. Соответствующая директива была выпущена сегодня Органом гражданской авиации Республики Молдова (ОГА).

Согласно документу, с 10.00 13 марта 2019 года запрещается эксплуатация самолётов Boeing моделей 737-8 MAX и 737-9 MAX как авиаперевозчиками Республики Молдова, так и иностранными авиаперевозчиками, осуществляющими рейсы над территорией Республики Молдова, передаёт moldpres.md.

Данная директива распространена в качестве меры предосторожности в контексте авиакатастрофы, произошедшей 10 марта 2019 года, когда самолёт Boeing модели 737-8 MAX компании “Etiopian Airlines” потерпел крушение, а также авиакатастрофы, произошедшей с лайнером той же модели компании “Lion Air 610” 29 октября 2018 года.