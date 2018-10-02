Молдова осталась без собственного авиаперевозчика: румынская фирма выкупила “Air Moldova”

У Молдовы больше нет своего авиаперевозчика. Единственное в стране государственное предприятие, занимающееся авиаперевозками, “Air Moldova”, “ушло с молотка”.

Новым владельцем компании стала румынская фирма “Civil Aviation Group”, владеющая лоукостером “Blue Air”. Сумма сделки превысила 1,2 миллиарда леев, причем только 50 миллионов отправятся в государственную казну, в то время как остальные деньги представляют собой долги компании “Air Moldova”, которые инвестор обязался погасить.

Стоит отметить, что ранее президент страны Игорь Додон, комментируя ситуацию вокруг “Air Moldova”, заявлял, что ее продажа не станет выходом. Так, глава государства отмечал, что последние 9 лет компанию намеренно банкротили, а последними, кто над ней поиздевался, стали либералы, которым фирма досталась “на откуп по алгоритму” альянса. В итоге сложилась ситуация, когда взяты огромные кредиты, а денег у фирмы нет даже на ремонт самолетов, из-за чего возникли большие проблемы с безопасностью.

– Есть три варианта, как разрешить ситуацию. Первый – чтобы государство срочно нашло деньги и вложило в компанию, чтобы ее спасти. Второй вариант – продать ее, но я не знаю, кто ее купит, когда миллиард долгов, и непонятно, в каком состоянии находятся эти самолеты. Третий вариант – сделать частно-государственное предприятие, привлечь какого-то инвестора вместе с государством. Я честно скажу: ситуация очень сложная, не знаю, как они из нее выйдут. Но продажа – это не выход из ситуации, –отмечал он.