Молдова опустилась на 3 позиции в Рейтинге легкости ведения бизнеса

Молдова опустилась на 3 позиции в Рейтинге легкости ведения бизнеса

По данным Всемирного банка, Республика Молдова занимает 47-е место в рейтинге «Doing Business 2019», что на 3 позиции ниже по сравнению с результатами прошлого года.

Лучшей страной по благоприятности условий ведения бизнеса в Европе и Центральной Азии стала Грузия, которая заняла 6 место в рейтинге. За ней следуют Македония (10 место), Азербайджан (25 место) и Казахстан (28 место). В то же время соседняя Румыния потеряла 6 пунктов и заняла 52-е место, а Украина поднялась на 9 позиций, заняв 71-е место.

Согласно исследованию Всемирного банка «Doing Business 2019», лучшие условия для развития бизнеса остаются в Новой Зеландии, Сингапуре и Дании.

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