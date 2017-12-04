Молдова оказалась самым популярным направлением из Москвы на Новый год

На нашу страну приходится 11,3% всех проданных за границу билетов.

Московские авиапутешественники больше всего приобрели билетов на новогодние праздники в Кишинев. Таковы данные, представленные аналитиками сервиса путешествий Туту.ру, сообщает aviaport.ru.

Так, на Молдову приходится 11,3% всех проданных за границу билетов. Средняя стоимость билетов «туда-обратно» составила 13,9 тысячи рублей.

На втором месте расположилась Грузия, на третьем – Германия. Далее следуют Чехия и Армения.

Стоит отметить, что первую строчку Молдова занимает уже второй год подряд.