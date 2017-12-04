118

Молдова вошла в топ-5 стран мира с самым дешевым интернетом

Молдова вошла в топ-5 стран мира с самым дешевым интернетом

Наша страна расположилась на 4 месте.

Исследование проводилось консалтинговой компанией BDRC Continental и провайдером из Великобритании Cable.co.uk. Специалисты проанализировали стоимость 3351 широкополосного пакета в 196 странах мира за период с августа по октябрь 2017 года.

В результате, Республика Молдова оказалась на четвертом месте. Жители нашего государства отдают в месяц за интернет 10,71 доллар.

Согласно рейтингу, самый дешевый интернет в Иране — 5,37 долларов средняя стоимость пакета в месяц. Далее следует Украина с 5,54 долларами. На третьем месте расположилась Россия: здесь в месяц пользователи платят 9,82 доллара.

Соседка Молдовы – Румыния расположилась на 8 месте с 13,55 долларами.

Самый дорогой интернет в Буркина-Фасо. Жители этой страны вынуждены ежемесячно выкладывать 965,23 доллара.

В целом, наиболее дешевый интернет в восточной Европе и в Азии. Наиболее дорогой – в южной части Африки.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md