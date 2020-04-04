Молдова не раз проходила через кризисные ситуации. Справимся и с этой! – Зинаида Гречаный

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Молдова не раз переживала кризисные ситуации, в том числе в 2000-х годах, когда страна оказалась на пороге дефолта, а внешний долг составлял 70% от ВВП, в 2008-2009 г.г. во время международного финансового кризиса, во время наводнений в стране. Но мы справились с ними. Справимся и с нынешним пандемическим кризисом. Об этом председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный заявила в интервью телеканалу «НТВ Молдова», отвечая на вопрос о том, сталкивалась ли еще когда-либо наша страна с таким сложным этапом в своей судьбе.

– Сейчас у нас достаточно валютных резервов, чтобы поддержать стабильность, а правительство предпринимает необходимые меры. Главное, чтобы политики не делали популистских заявлений, манипулируя общественным мнением и пытаясь поднять свой рейтинг, а подставили свое плечо, – отметила Зинаида Гречаный.

В этом контексте спикер подчеркнула, что поддерживает антикризисные меры, принятые кабинетом министров, добавив, что многие рациональные предложения оппозиции нашли отражение в проекте правительства. Зинаида Гречаный коснулась, в частности, проекта закона, согласно которому отечественному производителю овощей и фруктов отводилось бы не менее 50% полок в торговой сети, подчеркнув, что проект необходимо принять во втором чтении. Также Зинаида Гречаный отметила, что правительство ведет переговоры с международными финансовыми партнерами по вопросам оказания поддержки Молдове, разрабатывает другие источники финансирования, в том числе путем урезания неприоритетных расходов, и т.д.

– Правительство занимается всем этим еще с февраля, когда стало известно, что надвигается кризис, – заявила председатель парламента.

Касаясь возвращения наших соотечественников на родину, спикер подчеркнула важность создания возможностей для их трудоустройства в стране и обратилась к политикам с просьбой не спекулировать на теме диаспоры.

– Так, как соблюдаются законы в других странах, так необходимо соблюдать и законы нашей страны, надо уважать свою родину, в том числе выплачивать стоимость медицинского полиса, а на эти средства – укреплять систему здравоохранения, – отметила Зинаида Гречаный.

Спикер добавила, что сейчас, когда даже мировые державы солидарны друг с другом в борьбе с пандемией, внутри Молдовы необходимо сплотиться всем для защиты людей и страны.

– Когда мы выйдем из нынешней ситуации, связанной с пандемией, мы будем другими, будут другими экономические и даже человеческие ценности. Главное, чтобы мы не потеряли свои традиции, не стали черствыми, сохранили красоту молдавской души, – подытожила она.