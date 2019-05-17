Молдова не прошла в финал “Евровидения-2019”

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Исполнительнице от нашей страны Анне Одобеску не удалось заручиться достаточным количеством голосов, чтобы представить Молдову в финале конкурса.

Судьбу еще одной десятки финалистов вчера определил второй полуфинал конкурса. Удача не улыбнулась и соседней Румынии – представителей этой страны мы также не увидим в финале. По результатам состязания в финал “Евровидения-2019” вышли исполнители из Швеции, Дании, Швейцарии, Мальты, России, Албании, Норвегии, Голландии, Македонии и Азербайджана.

Победитель конкурса определится в эту субботу, 18 мая.