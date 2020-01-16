Молдова начинает готовиться к масштабному празднованию 75-летия Победы в ВОВ (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел первое заседание рабочей группы по организации и проведению мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во встрече участвовали Министр обороны Республики Молдова Виктор Гайчук, Министр внутренних дел Павел Войку, советник главы государства по вопросам межэтнических отношений Сергей Мишин и руководитель общественной организации «Национальный комитет «Победа» Алексей Петрович.

Стороны обсудили программу проведения масштабных мероприятий под патронатом главы государства. В частности, при поддержке Правительства Республики Молдова планируется капитальная реконструкция столичного Мемориала воинской славы «Вечность». Будет составлен перечень всех объектов воинской славы, нуждающихся в восстановлении.

Кроме того, в юбилейном Параде Победы на Красной площади в Москве примет участие и парадный расчет из Республики Молдова. Напомним, что по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Игорь Додон также будет присутствовать на торжественном мероприятии в российской столице.

Далее рассмотрели календарный план мероприятий с участием министерств и общественных организаций. Так, планируется проведение тематических выставок, издание книг, организация фестиваля документального кино и многое другое.

– В контексте обсуждаемой темы призвал всех граждан страны, политические силы и общественные организации вне зависимости от их предпочтений собраться вместе для проведения 9 мая единого Марша Победы в Кишиневе, где также состоится праздничный концерт и будет дан грандиозный салют, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.