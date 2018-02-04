Молдова – на втором месте в рейтинге самых дешевых направлений отдыха для россиян

Топ на 2018 год составлен экспертами портала Skyscanner.

Так, наиболее дешевой в плане путешествия из России является Беларусь. Общие расходы на двухнедельную поездку на двоих, включая авиаперелет, проживание, питание, транспорт и развлечения, составят около 76,5 тыс. рублей (около 1090 евро), пишет eanews.ru.

В Молдове, согласно данному рейтингу, можно полноценно отдохнуть за 76,8 тыс. рублей (1100 евро). На третьем месте – Абхазия: 14-дневный отпуск здесь обойдется примерно в 84,3 тыс. рублей (около 1200 евро).

Также в первую десятку попали Индия, Армения, Азербайджан, Турция, Непал, Албания и Венгрия. Расходы на двухнедельное путешествие для двоих в эти страны в 2018 году составят от 91 тыс. руб. до 99 тыс. рублей.