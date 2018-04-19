Молдова может получить статус наблюдателя в ЕАЭС уже в следующем месяце (ВИДЕО)

Такой информацией поделился в ходе “Прямой линии” сегодня, 19 апреля, президент Молдовы Игорь Додон.

Он рассказал, что, по предварительной информации, 14 мая в Сочи состоится саммит глав государств ЕАЭС, на который Молдова в лице президента приглашена как почетный гость.

– Надеемся, что на этом саммите на заседании Высшего совета ЕАЭС мы получим статус наблюдателя. Это будет первый опыт для Молдовы, – подчеркнул Додон.

Также на этом саммите у главы молдавского государства планируется ряд важных встреч, в том числе и очередная с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который сегодня завершает двухдневный визит в Молдову по приглашению своего молдавского коллеги.