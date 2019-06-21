Молдова может ограничить импорт соков из Украины

Молдова может ограничить импорт соков из Украины

Украинские власти были проинформированы после того, как Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) обнаружило нарушения в маркировке соков, импортируемых из этой страны.

Украинская пресса пишет, что, если проблема не будет решена, Украине грозят коммерческие санкции со стороны РМ, передаёт realitatea.md. Напомним, несколько месяцев назад выяснилось, что поставляемые в учебные учреждения и больницы Молдовы соки содержат вещества сомнительного качества. Более того, этикетки этой продукции сфальсифицированы.

Такие данные отражены в ходатайстве, отправленном Ассоциацией производителей консервов РМ в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. Кроме этого, по данному факту была направлена жалоба в прокуратуру Кишинёва, пишет bani.md. По данным Ассоциации производителей консервов, речь идёт о продукте, импортируемом из Украины под маркой «Соки Украины».

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