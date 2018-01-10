Молдова может лишиться безвизового режима с ЕС

В Еврокомиссии заявили о несоблюдении республикой всех условий его предоставления.

Об этом говорится в отчете ЕК в рамках нового механизма приостановления безвизовых режимов. Согласно ему, среди стран, которые пользуются таким режимом с ЕС, с принятыми на себя обязательствами хуже всех справляются Молдова, Украина и Албания.

Ситуация в Молдове вызывает особую тревогу, в связи с заметным снижением почти по всем важным пунктам, пишет портал openmediahub.com.

Так, отказ от регистрации вырос на 71%, а число случаев незаконного пребывания в ЕС выросло на 89%. Количество заявлений о предоставлении убежища со стороны граждан Молдовы почти удвоилось с 2015 года. При этом процент одобрения таких заявлений снизился с 11 до 2.

После отмены виз в апреле 2014 года более 980 000 граждан Молдовы совершили в общей сложности 2,7 миллиона поездок в ЕС. Число молдавских граждан, незаконно пребывающих в ЕС, увеличилось с 2245 в 2015 году до 7660 в 2016 году, и выросло еще на 40% в первые шесть месяцев 2017 года.

Сообщается также о серьезных задержках и политическом вмешательстве в борьбу с коррупцией и отмыванием денег, а также в части безвизовых требований. Европейская комиссия предупреждает, что отсутствие прогресса ставит под вопрос дальнейшее существование безвизового режима.