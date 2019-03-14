Молдова лидирует в списке стран с наибольшей убылью населения

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Республика Молдова вышла в мировые «лидеры» по темпам убыли народонаселения. Об этом говорится в демографическом прогнозе Чешского института геополитики и социальных наук. По экспертным прогнозам, в 21 столетии будет наблюдаться наибольшее сокращение населения.

– В республике наблюдаются два основных тревожных фактора – самая низкая рождаемость и одновременно самый массовый отъезд граждан за рубеж. Если не будет предпринято срочных мер, к 2100 году население Молдовы уменьшится на 53,8% или почти в два раза по сравнению с показателями 2020 года, – говорится в прогнозе.

Это подтверждают и исследования, проведённые демографами Академии наук Молдовы. Они пришли к выводу, что к 2050 году население страны сократится почти на треть – с нынешних 3,5 млн до 2,5 млн жителей, пишет gagauzinfo.md со ссылкой на tass.ru.

В докладе Академии приводятся данные, согласно которым за годы независимости численность жителей республики (вместе с Приднестровьем) ежегодно сокращалась на 1,5% и уменьшилась с 4,4 млн до 3,5 млн человек. Аналитики констатируют, что почти треть населения покинула страну в поисках работы, при этом большая часть уехавшей молодежи не собирается возвращаться.

Как отмечают местные аналитики, за последние годы число умерших в стране стабильно превышает число родившихся. Одновременно идёт и процесс старения населения. По прогнозам, к 2050 году число пенсионеров в Молдове удвоится и составит около 35% от общего числа населения.