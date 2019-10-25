Молдова и Воронежская область намерены расширять сотрудничество

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Молдова заинтересована в расширении экономических, образовательных, культурных и побратимских связей с Воронежской областью. Об этом заявил советник президента республики Сергей Мишин, который находится с визитом в Воронеже.

По его словам, в декабре планируется установить побратимские отношения с тремя районами области, а также Кишинёва с Воронежем.

– Для Республики Молдова Россия является стратегическим партнером. В настоящее время Молдова политически находится на новом этапе и будет придерживаться плана взвешенной внешней политики. Перед нами стоит задача восстановить отношения не только на уровне федеральных властей, но и на уровне региональных властей. У нас в Молдове 32 района, многие из которых имели города-побратимы в России. Однако Воронежская область не имеет ни одного города-побратима в Молдове, несмотря на то что здесь есть диаспора. Было принято решение посетить Воронежскую область, чтобы дать старт культурному, образовательному и бизнес обмену. Мы подготовили три района и один город – Кишинёв, чтобы заключить побратимство с Воронежской областью, – сказал он на пресс-конференции в пресс-центре “Интерфакса” в Воронеже в четверг.

Мишин привел в пример Курскую область, торговый оборот с которой за 2 года составил $15 млн.

– Этот потенциал с Воронежской областью можно достичь за полгода. За год он может составить $20-30 млн. Помимо сельскохозяйственной и винодельческой продукции Молдова может предложить Воронежской области торговые площадки, чтобы ваши компании могли открыть у нас свои филиалы и продавать свой товар в Европу, – отметил он.

Советник президента Молдовы Сергей Мишин также добавил, что в настоящее время ведется работа, чтобы запустить прямой регулярный авиарейс из Воронежа в Республику Молдова.

– Мы готовы принять минимум четыре вида туризма. Первый – это духовный, у нас много монастырей и церквей, почитаемых икон. Второй – военно-патриотический. Третий – это классический туризм для ознакомления с местными традициями и кухней. Четвертый – это медицинский туризм. У вас есть хорошие оснащенные клиники, которые оказывают услуги по более низкой цене, чем в Европе или в Москве. Мы в свою очередь можем предложить реабилитационные программы на высоком уровне, – сказал Мишин.

В свою очередь член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области Каролина Ветрова отметила, что Молдова хорошо представлена в регионе в культурном плане.

– Первое мероприятие у нас прошло в День города в сентябре. Мы представляли площадку, на которой прошли выставка и концерт. Вчера у нас в рамках “Дней Молдовы в Воронежской области” в филармонии состоялся концерт, на котором с воронежской стороны выступал губернаторский эстрадно-духовой оркестр, с молдавской стороны – певец Исидор Глиб. Сегодня пройдет встреча в правительстве области на уровне руководителей образований и культуры и на уровне руководителей вузов. Мы хотим, чтобы эти сферы заработали между собой, установить преподавательский и студенческий обмен, – сказала она.

Ветрова отметила, что также в пятницу в музее “Диорама” пройдет открытие выставки “Воронеж-Кишинёв-Победа”, посвященной 75-летию Ясско-Кишиневской операции, в ходе которой погибли уроженцы Воронежской области.