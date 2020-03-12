Молдова и Венгрия подписали декларацию о стратегическом партнерстве

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Премьер-министр РМ Ион Кику и его венгерский коллега Виктор Орбан подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Цель документа – расширение и углубление двустороннего сотрудничества, а также поддержка усилий РМ в процессе европейской интеграции.

Соглашение предусматривает, что правительства двух стран будут проводить встречи как в РМ, так и в Венгрии, под председательством премьеров. Будет развиваться сотрудничество в областях безопасности, экономики, торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, туризма, здравоохранения, науки и других. Правительства будут предпринимать совместные действия для поддержки прогресса РМ на пути европейской интеграции.

Партнерство также предусматривает осуществление и расширение деятельности смешанной межправительственной комиссии по экономическому развитию между Молдовой и Венгрией. Премьеры двух стран также договорились разработать план действий для оценки прогресса взятых обязательств и ежегодно оценивать достижения.

Ион Кику поблагодарил Виктора Орбана за визит и за выраженную нашей стране открытую поддержку. Он отметил, что Молдова надеется, что подписание соглашения о стратегическом партнерстве даст импульс товарообороту между странами и установит новые контакты между предпринимателями из РМ и Венгрии.