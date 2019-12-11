Молдова и Великобритания проведут переговоры по Соглашению о политическом партнерстве и торговле

0

Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой и посол Великобритании в Республике Молдова Стивен Фишер обсудили на встрече аспекты молдавско-британского диалога с упором на углубление политического диалога на высоком уровне, диверсификацию торгово-экономического оборота и укрепление двустороннего сотрудничества в целом ряде областей.

Как сообщили в пресс-службе МИДЕИ, в ходе обсуждения отмечалась важность продолжения молдавско-британских отношений после Брексита путем переговоров по Соглашению о политическом и торговом партнерстве, в которое будут перенесены положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой. Они будут применяться на двусторонней основе и будут включать как политическую, так и экономическую составляющие, передаёт moldpres.md.

Посол Фишер приветствовал развитие отношений между двумя странами, отметив намерение молдавских властей продолжить демократические реформы и двигаться по пути европейской интеграции. Собеседники также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций, процессе урегулирования приднестровского конфликта, энергетической безопасности и региональной ситуации.