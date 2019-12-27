Молдова и Украина подписали договор поставки и транспортировки газа

Молдова и Украина подписали договор поставки и транспортировки газа

Сегодня, 27 декабря, ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», ООО «Молдоватрансгаз» и АО «Молдовагаз» подписали трехстороннее Соглашение о взаимодействии операторов газотранспортных систем для всех точек межсистемных соединений Украины и Республики Молдова (Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское) для обеспечения поставки и транспортировки природного газа в режиме транзита с 1 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении для прессы молдавского поставщика услуги. 

Как отмечается в пресс-релизе, также были подписаны Договора на оказание транспортных услуг по территории Республики Молдова и Украины для приграничных потребителей обоих стран, которые вступят в силу 30 декабря 2019 года, после их утверждения Наблюдательным Советом АО «Молдовагаз».

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